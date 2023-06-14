سورية: قصف إسرائيليّ في محيط دمشق

أعلنت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوريّ "سانا"، أن الدفاعات الجويّة التابعة للنظام، تصدّت لـ"أهداف معادية" في محيط دمشق، بعد انتصاف ليل الثلاثاء.

ونقلت "سانا" عن مراسلها القول، إن "وسائط دفاعنا الجوي، تتصدى لأهداف معادية في سماء محيط دمشق"، وذلك بعيد وقت وجيز من إفادته بسماع دوي انفجارات في محيط دمشق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبر "تويتر"، إن "انفجارات عنيفة، دوت بمحيط العاصمة دمشق، نتيجة استهداف إسرائيلي جديد، لمواقع هناك".

وفي التاسع والعشرين من نيسان/ أبريل الماضي، "تصدت الدفاعات الجوية، لأهداف معادية في سماء حمص". ونقلت "سانا" حينها، عن مصدر عسكري قوله، إنه "حوالي الساعة 00:50 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي، عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح واشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات".

وذكر المرصد حينها، أن "الصواريخ الإسرائيلية دمرت مستودعا للذخيرة تابع لحزب الله اللبناني في مطار الضبعة العسكري بحمص". وحينها، أوضح المرصد أنه أحصى خلال العام الجاري، 15 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 11 منها جوية و4 برية، وأسفرت تلك الهجمات عن إصابة وتدمير نحو 32 هدفا ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وفي 2 نيسان/ أبريل الماضي، استهدفت صواريخ إسرائيلية مواقع عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في حمص، حيث جرى تدمير مخزن للأسلحة تابع لـ"حزب الله" في منطقة مطار الضبعة العسكري في ريف حمص الغربي، بحسب المرصد، وتسبب القصف بمقتل عنصرين من حزب الله وإصابة 5 من عناصر الدفاع الجوي.

وفي الرابع والعشرين من نيسان/ أبريل، قصفت قوات برية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة في جبل الشيخ، بأكثر من 20 قذيفة صاروخية موقع قرص النفل، غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة، قرب الجولان المحتل، بحسب المرصد، الذي أفاد بأنه تتمركز في موقع قرص النفل ميليشيات مقربة من حزب الله اللبناني، وتعرض الموقع للاستهداف المباشر في 17 آب/ أغسطس الماضي.

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