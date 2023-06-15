زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب الفيليبين

يشار إلى أن الفيليبين تقع في منطقة "حزام ناري" في المحيط الهادئ، حيث يقع نحو 90 بالمئة من الزلازل في العالم، ما يجعلها عرضة للكوارث بشكل كبير.

استمر الزلزال ما بين 30 ثانية ودقيقة (Getty Images)

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل الفيليبين صباح اليوم الخميس، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فيما حذرت السلطات المحلية السكان من خطر حدوث هزّات ارتدادية.

ووقع الزلزال قرابة الساعة العاشرة صباحا (02,00 ت غ)، على عمق 124 كيلومترا قبالة سواحل مدينة كالاتاغان، بمقاطعة باتانغاس قرب العاصمة مانيلا.

وقال قائد شرطة كالاتاغان، إميل ميندوزا، لوكالة فرانس برس، إنه لدى وقوع الزلزال هرع إلى الخارج مع سائر عناصر مفوضية الشرطة.

وأضاف أنه لم ترد في الحال أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، لكن الأجهزة المولجة إدارة الكوارث تحركت على الفور لإجراء مسح وإعداد تقرير.

وبحسب رونالد توريس المسؤول عن إدارة الكوارث في كالاتاغان، فقد استمر الزلزال ما بين 30 ثانية ودقيقة.

وشعر بالزلزال عدد من سكان العاصمة مانيلا الذين هرعوا من مبانيهم إلى الهواء الطلق.

ومطلع آذار/مارس الماضي، ضرب زلزالان قويان جنوب الفيليبين، مما تسبب بوقوع أضرار مادية وأجبر مئات القرويين على ترك منازلهم.

ووقع آخر زلزال كبير في الفيليبين في شمال الأرخبيل في تشرين الأول/أكتوبر.

ويومها ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6,4 درجات بلدة دولوريس الجبلية في مقاطعة أبرا، ما أسفر عن إصابة كثير من الأشخاص وإلحاق أضرار بمبان وقطع التيار الكهربائي عن معظم المنطقة.

وفي تموز/يوليو 2022 تسبب زلزال بقوة 7 درجات في مقاطعة ابرا بانزلاقات تربة وتصدعات في الأرض، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة المئات.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2013، ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات جزيرة بوهول في وسط الفيليبين، مما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية ومقتل أكثر من 200 شخص.

وتضررت الكنائس القديمة في مهد الكاثوليكية في الفيليبين بشدة، ونزح ما يقرب من 400 ألف شخص وتضررت عشرات الآلاف من المنازل بسبب الزلزال.

وتشهد الفيليبين هزات أرضية وزلازل بصورة شبه يومية بسبب وقوع الأرخبيل على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يؤدي احتكاك الصفائح التكتونية بعضها ببعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كبير.