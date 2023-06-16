الجيش الأردنيّ يعلن إسقاط طائرة مسيّرة محمّلة بأسلحة قادمة من سورية

أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بأن الجيش الأردني أسقط، اليوم الجمعة، طائرة مسيرة محملة بقطع أسلحة قادمة من الأراضي السورية".

أعلن الجيش الأردنيّ، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيّرة محمّلة بأسلحة قادمة من سورية.

جاء ذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، والتي قالت إن "المنطقة العسكرية الشرقية، أسقطت صباح اليوم الجمعة، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، طائرة مسيرة محملة بقطع أسلحة قادمة من الأراضي السورية".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وأوضح المصدر ذاته، والذي لم تسمّه الوكالة، أنه "تمّ إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأضاف أنه "وبعد إسقاط الطائرة، تبين أنها تحمل قطع أسلحة متعددة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وقال المصدر إن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن، وترويع مواطنيه".

وينشط الجيش الأردني منذ سنوات في مجال إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات، آتية من الأراضي السورية، ولا سيما بعد أن تحوّلت إلى منصة لتهريب المخدرات، وخصوصا الكبتاغون الذي يُصنّع في سورية، إلى دول الخليج.

ويقول الأردن إن تهريب المخدرات، عبر الحدود الأردنية السورية الممتدة على مسافة حوالي 375 كيلومترا، بمثابة "عملية منظمة" تستعين بطائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

وأعلن الجيش في 17 شباط/ فبراير 2022 إحباط السلطات الأردنية خلال نحو 45 يوما، مطلع العام ذاته، دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، ما يعادل الكمية التي ضُبطَت طوال عام 2021.

وتُعد سورية المصدر الأبرز للكبتاغون منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011. إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجا واستخداما وتصديرا. وتُشكّل دول الخليج وخصوصا السعودية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون التي تعدّ من المخدرات السهلة التصنيع ويصنّفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنّها "أحد أنواع الأمفيتامينات المحفّزة"، وهي عادة مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

والأردن عضو في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في الجارتين سورية والعراق، وترتبط عمّان وواشنطن بتعاون عسكري وثيق.

وتعد الولايات المتحدة داعما أساسيا للأردن، ووقع البلدان في أيلول/ سبتمبر 2022 مذكرة تفاهم تقدم بموجبها واشنطن مساعدات مالية سنوية للمملكة بقيمة 1.45 مليار دولار للفترة بين 2023 و2029.