اعتقال قاصر فلسطيني في اللد بزعم محاولته تنفيذ عملية

الشاباك يعتقل فتى فلسطينيا قاصرا من مخيم بلاطة في مدينة اللد، بزعم تخطيطه تنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية.

أعلنت جهاز أمن الاحتلال العام (الشاباك)، اعتقال قاصر فلسطيني من سكان مخيم بلاطة في نابلس، اليوم الجمعة، خلال تواجده في مدينة اللد، بزعم محاولته تنفيذ عملية.

وجاء في بيان صدر عن الشاباك أن الفتى الفلسطيني (16 عاما)، اعتقل في عملية مشتركة مع الشرطة، وادعى أنه خطط لتنفيذ عملية "في الإطار الزمني الفوري".

وادعى الشاباك أن العملية كانت ستنفذ ردا على الأنشطة العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة نابلس، في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب الشاباك، فإن الفتى المعتقل، قاصر يبلغ من العمر 16 عامًا، ولا ينتمي لأي فصيل فلسطيني، وكان دون تصريح مكوث في إسرائيل، وتسليمه لمزيد من التحقيقات لدى الشاباك.

واللافت أن الشاباك لا يذكر إن كان قد عثر على سلاح مع الفتى المعتقل، كما هو دارج في مثل هذه البيانات.