الناصرة: مقتل شاب إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار

قُتل شاب (25 عاما) إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، فيما أُصيب رجل آخر بنفس الجريمة ووصفت إصابته بالخطيرة.

قُتل شاب يبلغ من العمر 25 عاما، صباح اليوم السبت، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة بحي خلة الدير، فيما أُصيب شخص آخر يبلغ من العمر 58 عاما بنفس الجريمة وُصفت جراحه بالخطيرة.

ونُقل المصابان إلى المستشفى الإنجليزي بالناصرة لاستكمال العلاج، قبل إعلان مقتل أحدهما.

97 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

ومع هذه الجريمة في الناصرة، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 97 قتيلا، بينهم 6 نساء وشابة وطفلان.

ويشهد المجتمع العربي سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة إلى القضاء.