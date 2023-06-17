النقب: وفاة فتاة (12 عاما) والتحقيق في الخلفية

توفيت فتاة (12 عاما) من بلدة السيد إثر إصابتها في القسم العلوي من جسدها. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في الخلفية فيما قالت عائلتها إنها مكثت لساعات داخل سيارة.

لقيت فتاة، تبلغ 12 عاما من العمر، من بلدة السيد قرب حورة بمنطقة النقب مصرعها إثر إصابتها في القسم العلوي من جسدها، فيما لم تعرف الخلفية بعد.

وأحيلت الفتاة إلى مفرق البلدة حيث قدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش لها، وأفيد بأنها عانت من جروح خطيرة في القسم العلوي من جسدها.

وقال مضمد من المكان إن "الفتاة وصلت إلينا بواسطة سيارة قرب محطة الوقود في مدخل حورة، إذ كانت دون نبض أو تنفس، على الفور قدمنا لها عمليات الإنعاش ونقلناها بواسطة سيارة العلاج المكثف بحالة حرجة".

وأحيلت الفتاة، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاتها بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات إصابة الفتاة، إذ ذكرت عائلتها أنها مكثت لساعات داخل سيارة فيما يدور الاشتباه حول تعرضها لحادث دهس.