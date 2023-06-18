إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية في حادث طرق بالنقب

أسفر حادث طرق وقع بين مركبة ودراجة نارية على شارع 40 في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم الأحد، عن إصابة خطيرة لسائق الدراجة النارية.

أصيب شاب، في الثلاثينيات من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق بين مركبة ودراجة نارية على شارع 40 في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة النقب تلقى بلاغا، الساعة 15:30، عن إصابة سائق دراجة نارية من سيارة على شارع 40 بمحاذاة مفترق (هروحوت) في منطقة النقب. وقدمت الطواقم الطبية في المكان العلاجات الأولية لشاب (25 عاما) وصفت إصابته بأنها خطيرة، وأحيل بعدها وهو فاقد للوعي إلى مستشفى (سوروكا) لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.