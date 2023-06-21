تونس: قتلى وجرحى بانقلاب قطار

الإذاعة التونسية الرسمية: قتيلان و30 مصابا في انقلاب قطار رابط بين صفاقس وتونس العاصمة عند محطة مساكن.

لقي شخصان على الأقل مصرعيهما وأصيب 30 شخصا بجروح متفاوتة في انقلاب قطار رابط بين صفاقس وتونس العاصمة عند محطة مساكن، بحسب ما أعلنت الإذاعة التونسية الرسمية، اليوم الأربعاء.

وقالت إذاعة "موزاييك أف أم" إن قطارا متجها نحو قابس انحرف عن مساره وانقلب عند محطة مساكن من ولاية سوسة، ما أدى إلى مقتل سائق القطار.

وأشارت الإذاعة إلى حالة من "الفزع والهلع والإغماء" في صفوف الركاب، من دون تسجيل أي خسائر بشرية في صفوفهم.

وأكدت أنه سيتم تأمين حافلات لنقل المسافرين إلى وجهتهم.

ومساء الاثنين، وقع حادث اصطدام بين القطار القادم من العاصمة تونس وسيارة خفيفة على مستوى كرنيش قابس، أسفر عن 7 إصابات متفاوتة الخطورة، وفق ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية.

وشهدت ولاية بنزرت التونسية، في الأسبوع الماضي، انحراف قطار بضائع محمل بكميات من القمح الصلب المستوردة من روسيا، دون أن يسفر عن أي أضرار بشرية.

وتمثلت الخسائر في تسجيل أضرار مادية في 8 عربات انحرفت عن السكة من مجموع 21 عربة مجرورة بذات القطار الّذى انطلق من ميناء بنزرت التجاري محمّلا بحوالي 1400 طن من القمح الصلب المستورد من روسيا في اتجاه ولاية باجة.