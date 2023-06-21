مصرع سائق دراجة نارية في حادث قرب عسفيا

أسفر حادث دراجة نارية عن مصرع شاب متأثرا بجراحه الخطيرة إثر تدهوره نحو منطقة حرشية في المكان.

لقي شاب، في العشرينيات من عمره، مصرعه في حادث دراجة نارية على شارع 721 قرب بلدة عسفيا، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في التفاصيل، أنه عثر على سائق الدراجة النارية على هامش الشارع إثر تدهوره باتجاه منطقة حرشية في المكان، لأسباب لم تتضح بعد.

ووصل طاقم طبي إلى المكان ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة الشاب متأثرا بجراحه الخطيرة.

وقال مضمد من المكان إنه "تلقينا بلاغا حول العثور على سائق دراجة نارية في هامش الشارع وهو فاقد للوعي، إذ عانى جروحا حرجة في جسده ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.