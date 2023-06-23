تقرير: نتنياهو يلتقي إردوغان في تركيا الشهر المقبل

إردوغان ونتنياهو، سيلتقيان في أنقرة، في بداية تمّوز/ يوليو المقبل. الاضطرابات التي طرأت على سلاسل التوريد في العالم، وأسواق السلع، بعد الحرب الروسية - الأوكرانية؛ تشكّل حوافز جديدة لتحسين العلاقات بين تل أبيب وأنقرة.

يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الشهر المقبل، في تركيا، بحسب ما أفاد تقرير صحافيّ، اليوم الجمعة.

ويأتي تقرير وكالة "بلومبيرغ" اليوم، فيما كانت تقارير إسرائيلية، قد أفادت في الخامس عشر من الشهر الجاري، بأن نتنياهو يسعى لإجراء زيارة رسمية إلى تركيا، ولقاء إردوغان؛ مشيرة حينها إلى أن الجانبين؛ يجريان محادثات لترتيب الزيارة التي من المحتمل أن تتم "خلال الأسابيع المقبلة".

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، بدون أن تسمّها، أن إردوغان ونتنياهو، سيلتقيان في أنقرة، في بداية تمّوز/ يوليو المقبل.

ولفتت الوكالة إلى أن اللقاء بينهما، يأتي في محاولة لتحسين العلاقات بين الجانبين، وتعزيزها.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن الاضطرابات التي طرأت على سلاسل التوريد في العالم، وأسواق السلع، بعد الحرب الروسية - الأوكرانية؛ تشكّل حوافز جديدة لتحسين العلاقات بين تل أبيب وأنقرة.

وأضاف التقرير أن الدافع الآخر للقائهما، والاستمرار بتعزيز العلاقات، هو نشاط إيران في المنطقة، ففي الوقت ذاته الذي يثير ذلك، قلقا إسرائيليا، هناك في المقابل، قلق في تركيا، من تنامي نفوذ إيران في سورية.

وبحسب المصادر، ستتناول المحادثات بينهما، إمكانية تصدير الغاز الطبيعيّ المُسال إلى أوروبا، عبر تركيا.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، كوهين، قد اجتمع مع الرئيس التركي، في زيارة له إلى أنقرة، في شباط/ فبراير الماضي، في حين تحدث نتنياهو هاتفيا مع إردوغان، وهنّأه بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.