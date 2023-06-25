تقارير: ادعاءات إسرائيلية بإحباط هجوم إيراني ضد مواطنيها في قبرص

بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن السطات القبرصية قامت بإحباط الهجوم الذي كان يخطط لشنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيليين في قبرص، على حد مزاعم السلطات القبرصية.

زعمت تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن السلطات القبرصية قامت بإحباط هجوم للحرس الثوري الإيراني ضد إسرائيليين في قبرص، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن السطات القبرصية قامت بإحباط الهجوم الذي كان يخطط لشنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيليين في قبرص، على حد مزاعم السلطات القبرصية.

ووفقا للادعاءات التي أوردتها التقارير في وسائل الإعلام القبرصية، وصلت المعلومات المتعلقة بالهجوم المخطط له إلى أجهزة المخابرات القبرصية، من قبل أجهزة استخبارات أجنبية، وبضمنها أجهزة استخبارات في إسرائيل والولايات المتحدة.