شمال سورية: مقتل 11 شخصا بينهم 7 مدنيين وإصابة 30 آخرين بقصف روسي

يذكر أن هذا العدوان الأول الذي يرتكبه الطيران الروسي الحربي في الأراضي السورية منذ مطلع العام 2023، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

قصف طيران حربي روسي، اليوم الأحد، مواقع في بلدة جسر الشغور شمال غربي سورية وفي أطراف مدينة إدلب، ما أدى لمقتل 11 شخصا (7 مدنيين و4 مسلحين)، وأصيب نحو 30 آخرين في جسر الشغور بعضهم بحالة حرجة ما يرجح احتمالية ارتفاع عدد القتلى.

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ويذكر أن هذا العدوان الأول الذي يرتكبه الطيران الروسي الحربي في الأراضي السورية منذ مطلع العام 2023، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ورصد المرصد، مقتل مدنيين اثنين وإصابة أكثر من 16 شخص آخر بجراح متفاوتة في جسر الشغور، كما أصيب عدد من المدنيين بجراح في أطراف مدينة إدلب، جراء الغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي الروسي، حيث استهدفت سوق للخضار على أطراف جسر الشغور غربي إدلب.

وفي السياق، شن الطيران الحربي الروسي غارة جوية استهدف خلالها أطراف قرية بينين بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما نفذ الطيران الحربي الروسي غارتين جويتين على منطقة جبل الأربعين.