مصر: انهيار مبنى من 13 طابقا في الإسكندرية

وتداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر جرافات تحاول رفع الأنقاض بعد انهيار المبنى المكون من 13 طابقا في منطقة المنتزه أول في مدينة الإسكندرية.

من موقع الانفجار في الإسكندرية (تويتر)

انهارت عمارة سكنية مكونة من 13 طابقا في مدينة الإسكندرية في مصر، اليوم، الإثنين، وسط أنباء عن "عدد كبير من السكان تحت الأنقاض".

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن شهود عيان أن دوي انفجار سمع في المبنى قبل انهياره، فيما تعمل طواقم الإنقاذ في محاولة للعثور على ناجين.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية الدفع بـ"12 سيارة إسعاف إلى موقع انهيار عقار في محافظة الإسكندرية ورفع حالة التأهب للتعامل مع أي إصابات محتملة".

وأفاد محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، بأن العقار يستخدم كشقق مصيفية للإيجار، ويقع في منطقة "سيدي بشر" المكتظة بالسكان، في شارع خليل حمادة، التابع لدائرة "المنتزة أول".

وكلّف محافظ الإسكندرية كافة الجهات المعنية وقوات الحماية المدنية، بالانتقال إلى موقع انهيار العقار مكون من طابق أرضي و13 طابقا.

وأشار الشريف إلى "انشطار نصفي رأسي في العقار الذي يستخدم غالبيته كشقق مصيفية".

وقال المحافظ إن قرارا كان قد صدر بإزالة الطابق الأخير من العقار، وأشار إلى أنه كان معروضا على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وذكر المحافظ أن "قوات الحماية المدنية تقوم بالبحث عن ضحايا لا يزالون عالقين أسفل أنقاض العقار".

وتداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر جرافات تحاول رفع الأنقاض بعد انهيار المبنى، كما بثت الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية على "فيسبوك" من موقع الانهيار.

وبينت مقاطع الفيديو المنتشرة عمل أهالي المنطقة على محاولة رفع الأنقاض والبحث عن مواطنين تحت الركام.

انهيار مبنى من 13 طابقا في #الإسكندرية... عدد كبير من السكان تحت الأنقاض https://t.co/us9bzyeYXz pic.twitter.com/xTwuYL2xxO — موقع عرب 48 (@arab48website) June 26, 2023

وأكد محافظ الإسكندرية "رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع وجود جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار".

ووفقا لصحيفة "الأهرام"، "تواصل قوات الحماية المدنية البحث عن ضحايا عالقين أسفل أنقاض الذي انهار بشكل شبه كامل، ما أسفر عن تحطم سيارات ووجود بعض قاطنيه ورواد سوبر ماركت أسفل الأنقاض".

من جانبها، تحدثت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن "انهيار عقار مأهول بالسكان مكون من 13 طابقا بشارع خليل حمادة بحي المنتزه شرق الإسكندرية".

وأوضحت أن الانهيار "تسبب في تواجد عدد كبير من قاطني العقار أسفل الانقاص، بالإضافة إلي وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات تصادف وجودها أسفل العقار".