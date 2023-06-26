بوتين يعرض على مقاتلي "فاغنر" الالتحاق بالجيش الروسيّ أو "الذهاب إلى بيلاروسيا"

عرض الرئيس الروسيّ، فلاديمير بوتين، على مقاتلي مجموعة "فاغنر" العسكرية، الالتحاق بالجيش، أو "الذهاب إلى بيلاروسيا"، وذلك في خطاب ألقاه في وقت متأخر من مساء الإثنين، مؤكدا فيه أن أي محاولة ابتزاز أو إثارة اضطرابات؛ "محكوم عليها بالفشل".

يأتي ذلك فيما كشفت وثيقة أُعِدَّت في ختام مناقشة شارك فيها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وتناولت التمرُّد المجهَض الذي نفّذته مجموعة "فاغنر" الروسيّة المسلّحة، أن ما جرى من قبل المجموعة، "يقوّض سيطرة" بوتين، بالنسبة لتل أبيب؛ كما أوضحت أنه تمّ الإيعاز بفحص تأثير ذلك، على "العلاقة مع الإيرانيين"، و"تداعيته على سورية".

كما يأتي بعد وقت وجيز من إعلان رئيس "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن تمرّده كان يهدف إلى إنقاذ مجموعته المسلّحة المرتزقة، وليس إلى الإطاحة بالنظام الروسي، في أول تسجيل صوتي يبث له، منذ انتهاء التمرّد المسلح.

وقال بريغوجين في رسالة صوتية، مدتها 11 دقيقة، لم يكشف فيها عن مكان تواجده: "ذهبنا للاحتجاج وليس للإطاحة بالسلطة في البلد". وعدّ فيها أن تقدُّم مجموعته نحو موسكو قبل يومين، كشف "مشاكل خطيرة في الأمن" في روسيا، مؤكدًا أن عناصره، قطعوا مسافة 780 كيلومترًا، دون أن يواجهوا أي مقاومة تُذكر.

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