السودان: البرهان يعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد أول أيام الأضحى

قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، يعلن عن وقف إطلاق النار من جانب واحد، الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى.

أعلن قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقف إطلاق النار من جانب واحد في أول أيام عيد الأضحى وذلك في كلمة بثها التلفزيون، مساء الثلاثاء.

وقال البرهان: "حجم المؤامرة يتطلب من الجميع اليقظة والاستعداد للتصدي للمهددات الوجودية لدولتنا".

وأضاف "لذلك نطلب من جميع شباب بلادي وكل من يستطيع... ألا يتردد أو يتأخر في أن يقوم بهذا الدور الوطني في مكان سكنه أو بالانضمام للوحدات العسكرية لنيل شرف الدفاع عن بقاء الدولة السودانية".

وعشية عيد الأضحى، احتدمت المعارك في الخرطوم، الثلاثاء/ عقب سيطرة قوات "الدعم السريع" على مقرّ رئيسي للشرطة في العاصمة السودانية.

ويتركز القتال الدائر في المدينة بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي يقودها محمد حمدان دقلو، في محيط قواعد عسكرية. وفي غرب السودان، حذّرت الأمم المتّحدة من تفاقم النزاع إلى "مستويات مقلقة" في دارفور.

ومنذ اندلاع الحرب في 15 نيسان/ أبريل الماضي، أقامت قوات الدعم السريع قواعد في أحياء سكنية بالعاصمة فيما يواجه الجيش صعوبة في تحقيق مكاسب ميدانية رغم تفوقه الجوي.

وبينما تسعى قوات الدعم السريع للسيطرة على كامل الخرطوم، لا يزال ملايين الأشخاص عالقين وسط تبادل إطلاق النار من دون كهرباء ولا ماء وسط حرارة خانقة.

ومساء الأحد، أعلنت قوات الدعم السريع في بيان سيطرتها على مقرّ قيادة "قوات الاحتياطي المركزي" للشرطة على الأطراف الجنوبية للخرطوم.

وكانت واشنطن قد فرضت على "قوات الاحتياطي المركزي" عقوبات على خلفية انتهاكات حقوقية. والثلاثاء، هاجمت قوات الدعم السريع قواعد للجيش في وسط العاصمة وشمالها وجنوبها، بحسب شهود عيان.