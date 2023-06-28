مصرع شخص وإصابة آخرين بحادث طرق في الأغوار

لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون بجراح متفاوتة الخطورة، مساء الأربعاء، في حادث طرق وقع على شارع 90 بالقرب من قرية العوجا في منطقة الأغوار، بحسب ما أفادت طواقم طبية.

ووفقا لخدمة "نجمة داوود الحمراء"، فإن الحادث أسفر عن مصرع شخص (45 عاما)، في حين أصيب آخران، بينهما فتاة (13 عاما)، بجراح خطيرة، فيما أصيب ثلاثة بجراح متوسطة.

وعُلم أن الحادث وقع بين أربع مركبات خاصة، وأن طواقم الإسعاف التابعة لجمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني، نقل 4 مصابين إلى المشافي الفلسطينية القريبة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن 8 من بين المصابين العشرة من سكان الضفة الغربية، في حين رجّحت مصادر محلية بأن الضحية والفتاة المصابة بحالة خطيرة من سكان الداخل الفلسطيني.