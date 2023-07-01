مصرع شاب وآخر بحالة خطيرة إثر غرقهما وسط البلاد

أسفر حادث غرق في أحد الشواطئ وسط البلاد عن مصرع شاب فيما وصفت حالة آخر بالخطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو موصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

لقي شاب مصرعه فيما وصفت حالة آخر بالخطيرة، في العشرينيات من عمريهما، إثر تعرضهما للغرق في شاطئ قرب "شفاييم" في منطقة تل أبيب، وسط البلاد، اليوم السبت.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش لشابين، بيد أنه جرى إقرار وفاة أحدهما بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وأحيل الغريق الآخر إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج وهو موصول بجهاز التنفس الاصطناعي، وقد وصفت حالته بالخطيرة.

وفي أحد شواطئ عسقلان (أشكلون)، لقي مسن (80 عاما) مصرعه إثر تعرضه للغرق بعد فشل محاولات إنعاشه.

وسجلت خلال اليوم عدة حوادث غرق في شواطئ البلاد التي أسفرت عن تقديم العلاجات الأولية لعدد من الأشخاص الذين وصفت حالاتهم بالمتفاوتة.

ويستدل من معطيات "نجمة داود الحمراء"، أنه "منذ بداية موسم السباحة في 29 آذار/ مارس ولغاية ظهر اليوم، لقي 26 شخصا مصارعهم فيما وصفت حالة 7 بالحرجة والخطيرة، بالإضافة إلى 88 شخصا وصفت حالاتهم بالمتوسطة حتى الطفيفة".