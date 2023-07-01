سخنين: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة سخنين مساء السبت.
وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جروحا خطيرة في جسده.
وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.
وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.
وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، في الوقت الذي يعاني المواطنون من انعدام الأمن والأمان.
وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربيّ منذ مطلع العام الجاري، 104 قتلى بينهم 6 نساء، وشابّة، وطفلان.
اقرأ/ي أيضًا | مقتل شاب ووالده بإطلاق نار في شفاعمرو بأول أيام العيد: 3 قتلى في المدينة خلال 24 ساعة
اقرأ/ي أيضًا | جرائم القتل عشيّة العيد: 3 قتلى في رهط وشفاعمرو وكفر كنا ومصابون في الطيبة والطيرة وكفر قرع وإكسال
التعليقات