سخنين: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار في سخنين عن إصابة شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من مكان الجريمة في سخنين

أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة سخنين مساء السبت.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جروحا خطيرة في جسده.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، في الوقت الذي يعاني المواطنون من انعدام الأمن والأمان.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربيّ منذ مطلع العام الجاري، 104 قتلى بينهم 6 نساء، وشابّة، وطفلان.