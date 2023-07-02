إسقاط طائرة مسيرة للاحتلال في جنين

أطلق مسلحون النار بكثافة تجاه طائرة مسيرة التي كانت تقوم بعمليات تصوير ورصد لنشاط وتحركات لفصائل المقاومة ن وأهداف أخرى بمدينة جنين ومخيمها.

أسقطت المقاومة الفلسطينية فجر اليوم الأحد، طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحالة، وذلك بعد استهدافها بإطلاق نار كثيف.

وأطلق مسلحون النار بكثافة تجاه طائرة مسيرة التي كانت تقوم بعمليات تصوير ورصد لنشاط وتحركات لفصائل المقاومة ن وأهداف أخرى بمدينة جنين ومخيمها.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط طائرة مسيرة خلال الليل في جنين، وقال في بيان مقتضب إن "الحادث قيد التحقيق".

وجاء في بيان مقتصب صادر عن "سرايا القدس- كتيبة جنين: "مجاهدونا برفقة مجاهدي كتائب شهداء الأقصى، تمكنوا فجر اليوم من استهداف طائرة صهيونية مسيرة بصليات من الرصاص وإسقاطها والسيطرة عليها".