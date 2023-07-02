إصابة خطيرة لعامل سقط من شاحنة وسط البلاد

أسفر حادث عمل، بعد ظهر اليوم الأحد، عن إصابة عامل بجروح وصفت بأنها خطيرة في "موشاف بيت حلكيا"، وسط البلاد.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أصيب عامل خمسيني، بعد ظهر اليوم الأحد، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه عن ارتفاع أربعة أمتار من شاحنة في "موشاف بيت حلكيا"، وسط البلاد.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة (لخيش) تلقى بلاغا، الساعة 15:36، عن عامل سقط عن شاحنة من علو 4 أمتار، خلال عمله بمحاذاة (موشاف بيت حلكيا)، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية ونقل إلى مستشفى (كابلان) رجلا يبلغ 45 عاما، وهو بحالة خطيرة مع إصابة بالرأس".