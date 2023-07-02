عدوان على سورية وانفجار صاروخ مضاد للطيران في الأجواء الإسرائيلية

شنت إسرائيل عدوانا على سورية فيما تزامن معه دوي انفجارات في البلاد إثر إطلاق صاروخ أرض - جو من سورية ردا على العدوان، ما أدى إلى سقوط أجزاء الصاروخ في مدينة رهط بمناطق الـ48.

تصدت دفاعات النظام الجوي لعدوان إسرائيلي على حمص في سورية بعد منتصف ليل السبت – الأحد، وبالتزامن رُصد إطلاق صاروخ أرض – جو من سورية باتجاه إسرائيل حيث سقط في مدينة رهط بمناطق الـ48.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه جرى رصد إطلاق صاروخ مضاد للطيران من سورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، غير أنه انفجر في السماء؛ حسبما جاء في بيان له.

وأضاف أنه "لا تعليمات تذكر على مستوى الجبهة الداخلية"، مبينًا أن "الحيثيات قيد الفحص".

وأفادت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري، بأن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لأهداف معادية في أجواء ريف حمص".

وأضافت أنه "جرى إسقاط عدد من الصواريخ المعادية إثر عدوان إسرائيلي في حمص".

يتبع...