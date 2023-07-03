إصابة خطيرة لعامل إثر سقوطه من علو في أسدود

أسفر حادث عمل في ورشة بناء بمصنع في مدينة أسدود (أشدود)، اليوم الإثنين، عن إصابة عامل ثلاثيني بجروح وصفت بانها خطيرة.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أصيب عامل ثلاثيني بجروح وصفت بانها خطيرة إثر سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في ورشة بناء بمصنع في مدينة أسدود (أشدود)، اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة (لخيش) تلقى بلاغا، الساعة 11:06، عن عامل سقط عن سلم من علو نحو مترين خلال عمله في مصنع بأشدود، وقدّم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصاب (30 عاما) وأحيل على إثرها إلى مستشفى (شيبا - تل هشومير) بحالة خطيرة مع إصابة في الرأس، وذلك لاستكمال العلاج".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.