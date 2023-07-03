السعودية وروسيا تعلنان خفضا طوعيا لإنتاج النفط في أغسطس

أسعار النفط ترتفع في أعقاب إعلان السعودية تمديد خفض الانتاج الطوعي حتى آب/ أغسطس؛ نائب رئيس الوزراء الروسي يعلن أن بلاده ستخفض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في آب/ أغسطس.

أعلنت السعودية، اليوم الإثنين، تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميا لمدة شهر آخر ليتواصل خفض الإنتاج إلى نهاية آب/ أغسطس المقبل، فيما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن بلاده ستخفض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في آب/ أغسطس.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، إنها قررت تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي الذي بدأ تنفيذه مطلع تموز/ يوليو الجاري بمقدار مليون برميل يوميا، لينتهي في آب/ أغسطس المقبل. بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضاف المسؤول أن تمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميا، تم تمديده لشهر آخر، ليشمل آب/ أغسطس مع إمكانية تمديده. وكان القرار السابق للسعودية، ينص على خفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا، اعتبارا من تموز/ يوليو ولمدة شهر واحد، قابل للتمديد.

وبذلك، يكون إنتاج السعودية في آب/ أغسطس المقبل، عند ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا. وأوضح المصدر أن هذا الخفض، هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه السعودية في نيسان/ أبريل الماضي، والممتد حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2024، والبالغ 500 ألف برميل يوميا.

وكانت السعودية، الزعيم الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، تعهدت في وقت سابق هذا الشهر بإجراء خفض كبير في إنتاجها في تموز/ يوليو، ليضاف إلى اتفاق تحالف أوبك+ الأوسع لخفض الإمدادات حتى عام 2024، في وقت تسعى فيه المجموعة لتعزيز أسعار النفط المنخفضة.

وأكد أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك+" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، نوفاك، بعد فترة وجيزة من إعلان السعودية أن بلاده ستخفض صادراتها النفطية في آب/ أغسطس المقبل، وأوضح، في بيان، إنه "في إطار الجهود المبذولة لضمان بقاء سوق النفط متوازنة، ستخفض روسيا طواعية إمداداتها النفطية في شهر آب/ أغسطس بواقع 500 ألف برميل يوميا من خلال خفض تلك الكمية من صادراتها إلى الأسواق العالمية".

وارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين في أعقاب إعلان السعودية تمديد خفض الانتاج الطوعي حتى آب/ أغسطس.

والسعودية هي ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة، بمتوسط إنتاج يومي 10.47 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، بينما روسيا في المرتبة الثالثة بمتوسط إنتاج يومي 10 ملايين برميل.

وعادة ما يثير خفض الإنتاج توترات مع الولايات المتحدة التي تكافح لكبح التضخم، فيما تسعى السعودية إلى تحقيق عائدات كبيرة من النفط لتمويل خططها التنموية الطموحة، وعلى رأسها تنويع مصادر دخل المملكة.