عدوان الاحتلال على جنين: أنباء عن عدة شهداء.. قصف جوي واقتحام بري

قصف جيش الاحتلال عدة منازل في مخيم جنين | استشهاد شاب وأنباء شهداء آخرين | الاحتلال يقتحم مدينة جنين بعشرات المركبات العسكرية | اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال

أغار بعد انتصاف ليل الأحد - الإثنين، جيش الاحتلال، على منازل في مخيم جنين، واستشهد الشاب سميح أبو الوفا وأُصيب آخر بجروح خطيرة وتم تسجيل عدد من الإصابات الأخرى.

وفي بيان صدر عن جيش الاحتلال و"الشاباك" زعموا أنهم استهدفوا "مقر قيادة غرفة عمليات موحدة في مخيم جنين".

وقال مصدر سياسي إسرائيلي لقناة "كان" الرسمية إن "الهدف من العملية هو إنهاء وظيفة جنين كملجأ للإرهاب. والحديث عن عملية واسعة جرت المصادقة عليها من رئيس الحكومة ووزير الأمن منذ نحو أسبوع ونصف الأسبوع... وحاليا العملية تستهدف جنين".

"حماس" و"الجهاد": الاحتلال يتحمل مسؤولية ما يجري

وفي بيان صدر عن حركة الجهاد الإسلامي، قالت إن "العدو الصهيوني يتحمل كامل المسؤولية عن كل ما سيترتب على هذا العدوان الذي لن يحقق أهدافه، وستبقى جنين عنوانا للصمود".

وقال حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيانها إن "العدوان على جنين سيفشل ونتنياهو وحكومته يتحملون مسؤولية ما يجري".

واقتحمت عشرات المركبات العسكرية مدينة جنين، واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن القرار بتنفيذ عملية عسكرية في مخيم جنين اتُخذ قبل أسبوعين.

وفي بيان صدر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قال إننا "نقصف ‘بنية تحتية للإرهاب‘ في مخيم جنين".

وأضاف أن "قوات الأمن تعمل بجهد واسع لإحباط الإرهاب في محيط مدينة جنين ومخيمها".

وبالتزامن مع القصف الجوي في المخيم، اقتحمت عشرات المركبات العسكرية مدينة جنين، واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال.

وقصف الاحتلال عدة مواقع في المخيم، وخلفت تلك الغارات إصابات متفاوتة.