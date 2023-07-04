الشرطة تفحص مغلفا مشبوها وصل إلى مكتب نتنياهو

هرعت قوات من الشرطة والإطفاء والإنقاذ والمسعفين إلى مكتب نتنياهو عقب اكتشاف ظرف مشبوه في المكتب.

وصلت قوات من الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، برفقة طواقم الإطفاء والإسعاف إلى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتيناهو، بعد العثور على ظرف مشبوه في المكتب.

وأفادت تقارير إسرائيلية بأنه تم استدعاء "الشرطة إلى مكتب رئيس الحكومة لفحص ظرف مشبوه"، ولاحقا، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، أن عناصر الشرطة فحصوا المغلف ولم يعثروا على ما يثير الشك.

وقال قسم الأمن في مكتب نتنياهو إن الأمر يخضع للتحقيق من قبل مسؤولي الأمن، لافتا إلى أنه تم العثور على مغلف وعليه "علامات تثير الشك".

وتشهد إسرائيل حالة من الاستقطاب الحاد بين الحكومة التي تضم أحزابا من أقصى اليمين وتسعى لاتخاذ إجراءات بما في ذلك خطة مثيرة للجدل لإصلاح المنظومة القضائية من جهة، والمعارضة التي تتهم الحكومة بتنفيذ "انقلاب دستوري".