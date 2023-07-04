تركيا ومصر ترفعان العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء

أشارت الخارجية التركية إلى أنه جرى تعيين صالح موتلو سفيرا لتركيا في القاهرة، بينما عينت مصر بدورها عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة.

قالت وزارة الخارجية التركيا الثلاثة إن أنقرة والقاهرة رفعتا التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، ووافقتا على تبادل سفيرين.

وذكرت أن "البلدين رفعا مستوى العلاقات بينهما تماشيا مع اتفاق بين رجب طيب إردوغان وعبد الفتاح السيسي".

وأشارت الخارجية التركية إلى أنه جرى تعيين صالح موتلو سفيرا لتركيا في القاهرة، بينما عينت مصر بدورها عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة.

وأكدت أن "هذه الخطوة تهدف لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، وتعكس الإرادة المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية بما يتماشى مع مصالح الشعبين التركي والمصري".