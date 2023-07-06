مصرع عامل خلال عمله في ورشة بناء جنوبي البلاد

أسفر حادث عمل في ورشة بناء، ظهر اليوم الخميس، في شارع "يهدوت إيطاليا" بمدينة نتيفوت، جنوبي البلاد، عن مصرع عامل خمسيني.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

لقي عامل (50 عاما) مصرعه إثر إصابته بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة، ظهر اليوم الخميس، في أعقاب سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في ورشة بناء في شارع "يهدوت إيطاليا" بمدينة نتيفوت، جنوبي البلاد.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصاب في المكان، وأجرت له عمليات إنعاش من أجل إنقاذ حياته، واضطرت لإقرار وفاته، في وقت لاحق.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن نحو 42 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم، في حين أصيب نحو 300 شخصا أكثر من 43% منهم أصيبوا في حوادث بورش البناء.

ولقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.