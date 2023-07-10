الرئيس الروسي التقى قائد فاغنر بعد 5 أيام من التمرد

بحسب البيان، فإن قادة فاغنر أوضحوا في اجتماعهم يوم 29 حزيران/يونيو مع بوتين روايتهم لما حدث، وأكدوا تأييدهم لرئيس الدولة. وأشار البيان إلى أن بوتين عرض خلال اجتماعه مع قادة فاغنر خيارات للعمل والتوظيف في المجال العسكري.

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بقائد مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، وذلك بعد 5 أيام من التمرد الفاشل، بحسب ما أفاد بيان للرئاسة الروسية الكرملين، اليوم الإثنين.

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وبحسب البيان، فإن قادة فاغنر أوضحوا في اجتماعهم يوم 29 حزيران/يونيو مع بوتين روايتهم لما حدث، وأكدوا تأييدهم لرئيس الدولة.

وأشار البيان إلى أن بوتين عرض خلال اجتماعه مع قادة فاغنر خيارات للعمل والتوظيف في المجال العسكري.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الاجتماع بين بوتين وبريغوجين استمر قرابة 3 ساعات، وحضره أيضا قادة شركات عسكرية خاصة، بلغ عددهم الإجمالي 35 شخصا.

وفي الرابع والعشرين من الشهر الماضي، استولت قوات مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف على نهر الدون، في خطوة وصفها الرئيس الروسي حينها بتصرفات المتمردين ومغامرة إجرامية وطعنة في ظهر روسيا وخيانة.

وفي نفس اليوم، أعلنت الرئاسة البيلاروسية عن قبول مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، اقتراح الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو، وقف تحركات مسلحي المجموعة في روسيا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.