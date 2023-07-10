الناتو: إردوغان وافق على تأييد انضمام السويد إلى الحلف

قال ستولتنبرغ: "يسرني أن أعلن أن الرئيس إردوغان وافق على عرض بروتوكول انضمام السويد" على البرلمان "في أسرع وقت ممكن، وعلى العمل مع المجلس لضمان المصادقة" عليه، مضيفا: "إنه يوم تاريخي".

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ("ناتو")، ينس ستولتنبرغ، الإثنين، أن الرئيس التركي، رجب طيّب إردوغان، قد وافق على تأييد انضمام السويد إلى الحلف.

وقال ستولتنبرغ إن إردوغان وافق على عرض طلب السويد العضوية في التكتل، على البرلمان التركي.

وعقب محادثات في فيلنيوس مع إردوغان، ورئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، قال ستولتنبرغ: "يسرني أن أعلن أن الرئيس إردوغان وافق على عرض بروتوكول انضمام السويد" على البرلمان "في أسرع وقت ممكن، وعلى العمل مع المجلس لضمان المصادقة" عليه، مضيفا: "إنه يوم تاريخي".

واشنطن: يجب ألا تربط تركيا انضمامها للاتحاد الأوروبي بانضمام السويد للناتو

وأكد مسؤول أميركي رفيع المستوى، أن الولايات المتحدة تدعم تطلع تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لا ترى أن على أنقرة ربط ذلك بقبولها انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر: "دعمت الولايات المتحدة على مدى سنوات تطلعات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ونواصل دعمها".

وأضاف: "لكننا لا نرى أن ذلك يجب أن يكون عائقا أمام انضمام السويد إلى الناتو".

وفي وقت سابق الإثنين، فاجأ الرئيس التركي بقية قادة دول الناتو عشية قمة فيلنيوس، بربط موافقته على عضوية السويد، باستئناف محادثات عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي، المتوقفة منذ فترة طويلة.

وشدّد ميلر على أن الولايات المتحدة، ليس لها دور في قرارات الاتحاد الأوروبي، بشأن عضويته، قائلا: "في النهاية، هذه مسألة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا". لكنه أكد أن توسيع حلف شمال الأطلسي ليشمل السويد؛ مهم لواشنطن.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، تحدث إلى نظيره التركي هاكان فيدان، ثلاث مرات في الأيام الستة الماضية، وأن الرئيس جو بايدن، تحدث مع إردوغان، الأحد.

وقال ميلر إن السويد لبّت مطالب أنقرة للحصول على موافقتها على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وتابع: "نرى أن السويد لبّتها، وكما قلت نعتبر أن الوقت قد حان للانتقال إلى العضوية الكاملة".