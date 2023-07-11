بايدن يؤيد تسليم طائرات "إف 16" إلى تركيا

ويأتي ذلك، فيما أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، سيلتقيان خلال قمة الناتو في ليتوانيا، التي تبدأ اليوم الثلاثاء.

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إن الرئيس جو بايدن، يؤيد خطة تسليم طائرات إف 16 إلى تركيا، كما أكد أن واشنطن تؤيد فكرة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك، فيما أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، سيلتقيان خلال قمة الناتو في ليتوانيا، التي تبدأ اليوم الثلاثاء.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، في مؤتمر صحافي: "يمكنكم توقع أن يتحدث الرئيس بايدن والرئيس أردوغان في فيلنيوس" عاصمة ليتوانيا.

ويجتمع قادة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، للمشاركة في قمة الحلف الـ74.

وآخر لقاء بين الرئيسين التركي والأميركي عقد على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين في بالي الإندونيسية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.