العثور على جثة محترقة في الجفتلك شمال أريحا والشرطة الإسرائيليّة تعلن التحقيق في ذلك

أشارت الشرطة الإسرائيلية في بيانها إلى أن "هوية الضحية لم تُعرف بعد"، فيما أفادت مصادر فلسطينية محلية، بأنه تمّ "العثور على جثة محترقة في إحدى مزارع التمور في الجفتلك، شمال أريحا"، لافتة إلى أن الجثة تعود لشابّة.

صورة التُقطت في المكان، تداولتها وسائل إعلام

عُثر اليوم، الأربعاء، على جثة محترقة في الجفتلك شمال أريحا في الضفة الغربية المحتلة، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيليّة التحقيق في ذلك.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "تلقى مركز الشرطة بلاغا عن العثور على جثة قرب مزرعة تمر في غور الأردن".

وأضافت: "فور تلقي البلاغ، وصلت الشرطة والطب الشرعيّ إلى مكان الحدث، وباشروا التحقيق في ملابساته".

وأشارت الشرطة في بيانها إلى أن "هوية الضحية لم تُعرف بعد".

وأفادت مصادر فلسطينية محلية، بأنه تمّ "العثور على جثة محترقة في إحدى مزارع التمور في الجفتلك، شمال أريحا"، لافتة إلى أن الجثة تعود لشابّة.