قتيل في جريمة إطلاق نار بالطيرة

تلقت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء في ساعات الصباح بلاغا عن جريح في الطيرة، وعلى الفور هرعت طواقم طبية إلى المكان.أقر الطاقم الطبي الذي وصل إلى مكان الجريمة، وفاة شاب في منتصف العشرينيات من عمره، تأثرا بإصابته الحرجة.

قتل شاب (25 عاما) صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار من قبل مجهولين، في بلدة الطيرة في المثلث الجنوبي، وهي جريمة القتل الرابعة التي تسجل بالبلدات العربية خلال أقل من 24 ساعة.

وتلقت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء في ساعات الصباح بلاغا عن جريح في الطيرة، وعلى الفور هرعت طواقم طبية إلى المكان.

وأقر الطاقم الطبي الذي وصل إلى مكان الجريمة، وفاة شاب في منتصف العشرينيات من عمره، تأثرا بإصابته بجراح حرجة جراء تعرضه لإطلاق نار.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، حيث وصل طاقم المعهد الجنائي إلى موقع الجريمة، وشرع في جمع الأدلة في إطار التحقيق، دون أن تعلن الشرطة تنفيذ أي اعتقالات.

ومساء الأربعاء، قتل 3 أشخاص في جرائم إطلاق نار، ارتكبت خلال ساعات قليلة، في شفاعمرو، والناصرة، وعارة، لترتفع بذلك حصيلة جرائم القتل التي شهدتها البلدات العربية منذ صباح الأربعاء، إلى أربع جرائم، ومع جريمة القتل في الطيرة، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت منذ مطلع العام الجاري، 115 قتيلا.