إضعاف القضاء: عشرات الآلاف يتظاهرون.. وتصعيد الاحتجاجات بدءا من الثلاثاء

نظمت مظاهرات في تل أبيب وعشرات البلدات والمفارق الرئيسة بمشاركة عشرات الآلاف من المحتجين على حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء.

من المظاهرة المركزية في تل أبيب (Gettyimages)

تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب وعشرات البلدات والمفارق الرئيسة مساء السبت احتجاجا على مضي الائتلاف الحكومي في خطة إضعاف القضاء.

وأشارت التقديرات الإسرائيلية إلى مشاركة أكثر من 100 ألف متظاهر في المظاهرة المركزية بشارع "كابلان" في تل أبيب.

وتتواصل الاحتجاجات الإسرائيلية ضد حكومة نتنياهو والخطة الرامية إلى إضعاف القضاء للأسبوع الـ28 على التوالي.

ووصف منظمو الاحتجاجات الأسبوع الوشيك بالأكثر حساسية، فيما أعلنوا عن تأجيل تصعيد احتجاجاتهم إلى يوم الثلاثاء بعدما كان من المقرر أن يكون ذلك الإثنين.

ومن المزمع أن تتصاعد وتيرة الاحتجاجات بدءا من يوم الثلاثاء القادم على أن تمتد لمدة أسبوع كامل رفضا للتشريعات ضد جهاز القضاء؛ حسبما أفاد منظمو الاحتجاجات.

واعتبر منظمو الاحتجاجات أن "الأيام العشرة القادمة ستكون الأكثر حساسية منذ بدء الاحتجاجات"، مشيرين إلى أن "هذا صراع لا بد من الفوز به".

وشملت الاحتجاجات السبت مظاهرات في القدس وحيفا وريشون لتسيون ورحوفوت والعفولة، بالإضافة إلى مفارق رئيسة.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع الرئيسة في البلاد تزامنا مع الاحتجاجات.

وتعتزم لجنة القانون والدستور في الكنيست المصادقة على تقليص ذريعة عدم المعقولية بالقراءة الثانية والثالثة بالهيئة العامة للكنيست يوم الإثنين القادم.

ويهدف مشروع قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية، إلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا، في إطار خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، وسط تقديرات بأن يصادق الائتلاف الحكومي على مشروع القانون بصيغته المخففة أو الحالية، بشكل نهائي، في وقت لاحق من الشهر الجاري.