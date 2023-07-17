القاضي في العليا الإسرائيلية سولبرغ يبدي تحفّظه على مشروع القانون لإلغاء ذريعة عدم المعقولية

أبدى سولبرغ، تحفظات على مشروع القانون لإلغاء ذريعة عدم المعقولية، الذي يدفع به الائتلاف الذي يشكّل حكومة بنيامين نتنياهو، وأعلن أنه "لم يفكر في تصحيح عن طريق التشريع، بل بالحُكم".

أعلن القاضي في المحكمة العليا الإسرائيلية، نوعام سولبرغ، اليوم الإثنين، خلال إشارته إلى مشروع القانون الذي يهدف إلى إلغاء ذريعة عدم المعقولية، والذي صودق عليه بالقراءة الأولى في الحادي عشر من الشهر الجاري، أنه "لم يفكر في تصحيح عن طريق التشريع، بل بالحُكم".

جاء ذلك في بيان أصدرته الناطقة باسم القضاء، والذي أبدى فيه سولبرغ، تحفظات على مشروع القانون لإلغاء ذريعة عدم المعقولية، الذي يدفع به الائتلاف الذي يشكّل حكومة بنيامين نتنياهو. وكان المخطّط لإلغاء ذريعة عدم المعقولية قد سُمي باسمه من قبل الائتلاف.

و"مخطط سولبرغ"، هو المسمّى الذي أُطلق على المخطط لتقليص ذريعة عدم المعقولية، الذي اقترحه القاضي، في محاضرة، خلال مؤتمر لجمعية القانون العامّ، والتي كانت قد أُقيمت في كانون الأول/ ديسمبر 2021.

واعتمد العديد من أعضاء الائتلاف على كلمات كان قد قالها سولبرغ، خلال محاضرة انتقد فيها قضية بشأن رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، قبل 3 سنوات ونصف، كمبرّر لإلغاء ذريعة عدم المعقولية، التي يدفع الائتلاف بها، كجزء من خطواتهم لإضعاف القضاء، إذ ادّعَوْا أن مشروع القانون المقترَح حول هذا الموضوع، يتماشى مع روح كلمات سولبرغ.

وقال سولبرغ، اليوم: "يمكن أن نقول الحقيقة: لم أفكر حينها، قبل 3 سنوات ونصف، في تلك المحاضرة، في التصحيح عن طريق التشريع. كنت أفكر في اتجاه ينعكس في الحُكم".

وأضاف: "في نهاية محاضرتي، ذكرت أن ’التفسير’ و’المعقولية’ و’التناسب’، يدعو إلى تحديات كبيرة، ويلزمنا بتوسيع وتعميق النقاش المهمّ، حول الحدود الصحيحة للسلطة القضائيّة".

ويهدف مشروع قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية، إلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا، في إطار خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، وسط تقديرات بأن يصادق الائتلاف الحكومي على مشروع القانون بصيغته المخففة أو الحالية، بشكل نهائي، في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتستعد النقابة الطبية في إسرائيل إلى تعطيل عمل جهاز الصحة، عبر الإعلان عن "إضراب تحذيري" خلال الأسبوع الجاري، وذلك احتجاجا على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، ومضيها قدما بالتشريع الرامي لإلغاء حجة المعقولية، وذلك بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم.

وأوضح التقرير أن الإضراب التحذيري سيستمر لـ"عدة ساعات"، ولم تحدد القناة 12 الموعد المحدد للإضراب في جهاز الصحة، علما بأن قادة الاحتجاجات المتصاعدة على خطة إضعاف القضاء، أعلنوا عن "يوم قومي لمقاومة" مساعي الحكومة لإضعاف القضاء، اليوم الإثنين، يتخلله "أنشطة تشويش واسعة" في جميع أنحاء البلاد.

ويشمل الإضراب عمل جميع المؤسسات الصحية في إسرائيل في حالة طوارئ، يتم خلالها إلغاء جميع العلاجات غير العاجلة؛ ولفت التقرير إلى أنه "سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن موعد الإضراب في وقت لاحق، اليوم، بمجرد توضيح الجدول الزمني في الكنيست" في إشارة إلى موعد التصويت على إلغاء حجة المعقولية في قراءتين ثانية وثالثة.