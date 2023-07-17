مصرع 5 أشخاص إثر انهيار عقار من 5 طوابق في القاهرة

يأتي الحادث غداة انهيار عقار في مدينة رشيد شمال مصر، أسفر عن "4 وفيات و13 مصابا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المصرية، مساء الأحد.​​​​​​​

لقى 5 أشخاص مصارعهم وأصيب سادس، اليوم الإثنين، إثر انهيار عقار في العاصمة المصرية القاهرة، وسط جهود للبحث عن سيدة تحت الأنقاض.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، غداة انهيار عقار آخر شمالي مصر أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

وبحسب التقارير الواردة من القاهرة، "تلقت غرفة عمليات النجدة في مديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من 5 طوابق، وانتقلت الأجهزة المعنية لموقع الحادث".

وكشف الفحص المبدئى "وفاة 5 أشخاص وإصابة آخر ويتم البحث عن سيدة (تحت الأنقاض)، وتم نقلهم إلى المستشفى، وبدء إخلاء عقارين مجاورين لحين فحص سلامتهم".

ولم تذكر التقارير أسباب الانهيار.

ويأتي الحادث غداة انهيار عقار في مدينة رشيد شمال مصر، أسفر عن "4 وفيات و13 مصابا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المصرية، مساء الأحد.

وفي 26 حزيران/ يونيو الماضي و6 تموز/ يوليو الجاري، انهار عقاران في الإسكندرية، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين، وفتحت السلطات المختصة تحقيقا في الحادثين.

ويرتبط أغلب انهيارات العقارات في مصر عادة بعدم الالتزام بقوانين البناء أو التصدع وعدم إخلاء العقار المتضرر.