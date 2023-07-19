خلل في تطبيق "واتساب" يمنع مستخدمين من إرسال واستقبال الرسائل

قال مستخدمون للتطبيق، إنهم لم يتمكنوا من إرسال الرسائل الفورية بسهولة، مُشيرين إلى أن وقت الإرسال الذي لا يتخطى ثوانٍ في الوضع الطبيعيّ، تضاعف، إثر الخلل.

واجه بعضُ مستخدمي تطبيق "واتسآب"، في البلاد، خللًا في المراسلة الفورية التي يُتيحها التطبيق، قبيل انتصاف ليل الثلاثاء.

وقال مستخدمون للتطبيق، إنهم لم يتمكنوا من إرسال الرسائل الفورية بسهولة، مُشيرين إلى أن وقت الإرسال الذي لا يتخطى ثوانٍ في الوضع الطبيعيّ، تضاعف، إثر الخلل.

وأفاد موقع "داون دتكتور"، بأنّ مستخدمي "واتساب"، يواجهون مشكلات في إرسال الرسائل، عبر الهواتف المحمولة، والحواسيب كذلك.

ولم تعلّق Meta، الشركة الأم لـ"واتساب"، على المشكلة بعد.

والشهر الماضي، أبلغ مستخدمون حول العالم عن مواجهة خلل في تطبيقات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "ميتا" من بينها "واتساب" و"فيسبوك" و"إنستغرام".

ومن بين البلاغات حينها، تبين وجود خلل في إرسال الرسائل الصوتية، ومقاطع الفيديو، والصور على التطبيقات المذكورة، بينما كان إرسال الرسائل النصية متوفرا.

وشكا آلاف المستخدمين من مواجهتهم صعوبات في الولوج إلى منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".

وأبلغ أكثر من 12 ألف مستخدم عن وجود مشكلات في تصفح "فيسبوك"، بينما أبلغ أكثر من 6600 مستخدم عن وجود مشكلات في "إنستغرام".

وورد أيضا أكثر من 1300 بلاغ على موقع "داون ديتيكتور" عن تعطّل "واتساب".