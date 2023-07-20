إصابة خطيرة لعامل بالترميمات جنوبي البلاد

أسفر حادث عمل في في بلدة "كريات غات"، جنوبي البلاد، عن إصابة خطيرة لعامل خمسيني، بعد ظهر اليوم.

أصيب عامل (50 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة خلال عمله بالترميمات في بلدة "كريات غات"، جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم الخميس.

وقدم طاقم طبي من مركز "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، وأُحيل بسيارة العلاج المكثف على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، لاستكمال العلاج، وحالته خطيرة ومستقرة وإصابته بالرأس.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.