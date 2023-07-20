عباس ونتنياهو يتعاقبان على زيارة أنقرة

يتعاقب الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على زيارة العاصمة التركية، أنقرة، في وقت لاحق من الشهر الجاري، حيث سيجتمعان مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

أعلنت رئاسة الجمهورية التركية، مساء الخميس، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يزور تركيا في 25 تموز/ يوليو الجاري، ويعقبه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يزور أنقرة في 28 من الشهر ذاته.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، في بيان أوردته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية.

وأكد مكتب نتنياهو أنه يعتزم زيارة أنقرة في 28 تموز/ يولو الجاري، وذلك في ضمن جولة خارجية تبدأ الأسبوع المقبل وتشمل قبرص واليونان.

وبحسب رئاسة الجمهورية التركية، سيتم خلال الاجتماعات التي ستعقد في أنقرة بحث العلاقات الثنائية بين تركيا وإسرائيل ومناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لتحسين التعاون بين الجانبين.

والأربعاء، تلقّي نتنياهو دعوة لزيارة المغرب، من قبل ملك المغرب، محمد السادس، بحسب ما جاء في بيان صدر هم مكتب نتنياهو