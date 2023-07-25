النقب: مصرع طفلة وإصابتان بحادث طرق قرب حورة

أسفر حادث طرق وقع قرب حورة في النقب، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، عن مصرع طفلة، وإصابة أُخريين بجراح.

لقيت طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام مصرعها، وأُصيب شخصان آخران بجراح، من جرّاء حادث طرق ذاتيّ، وقع في النقب، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وقالت الشرطة في بيان، إن "مفتشي المرور في منطقة النقب، قد شرعوا مساء اليوم (الثلاثاء)، بالتحقيق في ملابسات حادث مروري ذاتيّ، وقع على شارع 316، (بالقرب من) حورة".

وأوضح البيان أن المركبة، قد "انقلبت في المكان"، لأسباب لم تُحَدَّد بعد.

وأضافت الشرطة أنه "تم إجلاء السائقة، وقاصرتين من مكان الحادث إلى مركز ’سوروكا’ الطبي (في بئر السبع)"، لاستكمال تلقي العلاج.

وأكّد البيان أنه "تمّ إقرار وفاة إحد القاصرتين، والتي تبلغ من العمر 5 أعوام، في المستشفى"، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياتها.

وفي البيان ذاته، قالت الشرطة إن عناصرها، وصلوا إلى مكان وقوع الحادث؛ "وجمعوا القرائن، كجزء من التحقيق في ملابسات الحادث".