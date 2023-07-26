الطيبة: إصابة حرجة لشاب في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في الطيبة عن إصابة شاب بجروح وصفت بالحرجة بعدما أقدم ملثمون على إطلاق النار عليه ومحاولة بتر يده.

من مكان الجريمة (عرب 48)

أصيب شاب بجروح وصفت بالحرجة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار واعتداء بصورة خطيرة في مدينة الطيبة، اليوم الأربعاء.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن مركبة استقلها 3 ملثمين اصطدمت بمركبة الضحية، ثم نزلوا منها وأطلقوا النار على الشاب ثم اعتدوا عليه وحاولوا بتر يده.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

ووصلت الشرطة إلى مكان الجريمة وباشرت التحقيق في خلفيتها؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة فيه عن القيام بعملها للحد من لمحاربة الجريمة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل في البلدات العربية، إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، فيما يجد المجتمع العربي نفسه رهينة للجريمة المنظمة المتصاعدة.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في القروض والفوائد بالسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.