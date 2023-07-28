رسميًّا: الجزائري رياض محرز ينتقل من مانشستر سيتي إلى الأهلي السعوديّ

نشر النادي السعودي، عبر حسابه في "تويتر"، فيديو يظهر فيه الجزائري يرتدي قميص الفريق، مرفقًا بعبارة "انتهى الانتظار، رياض حقيقة" بعد خمسة مواسم في سيتي، حقق خلالها 11 لقبًا.

أعلن نادي أهلي جدة، العائد حديثًا إلى الدوري السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع الجناح الدولي الجزائري رياض محرز، المتوج الموسم المنصرم مع مانشستر سيتي، بطلا للدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.

ونشر النادي السعودي، عبر حسابه في "تويتر"، فيديو يظهر فيه الجزائري يرتدي قميص الفريق، مرفقًا بعبارة "انتهى الانتظار، رياض حقيقة" بعد خمسة مواسم في سيتي، حقق خلالها 11 لقبًا.

وأشارت تقارير إلى أن الصفقة بلغت 30 مليون جنيه إسترليني (38.6 مليون دولار).

ونقل بطل إنجلترا عن اللاعب، قوله: "أتيت إلى سيتي للفوز بالألقاب، والاستمتاع بكرة القدم، وقد حققت كل ذلك وأكثر".

A key player in our Treble-winning team!



Let’s relive @Mahrez22’s 2022/23 best bits pic.twitter.com/4r30IMrUhv — Manchester City (@ManCity) July 28, 2023

وتابع أفضل لاعب في إنجلترا عام 2016: "أمضيت خمسة أعوام لا تُنسى مع هذا النادي، وعملت إلى جانب لاعبين مذهلين، جماهير رائعة والمدرب الأفضل في العالم".

وبات محرز ثالث صفقة للقطب الثاني لمدينة جدة، بعد صفقتين من الدوري الإنجليزي، هما حارس المرمى الدولي السنغالي إدوار مندي القادم من تشلسي، والمهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو، المنضم إلى صفوفه في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

رياض محرز لاعبا لأهلي جدة

وانضم محرز إلى مانشستر سيتي صيف 2018، قادمًا من ليستر سيتي، الذي توج معه بطلا للدوري عام 2016، بعد أن ساهم في صعوده إلى الدوري الممتاز عام 2014، بعد ستة أشهر من انتقاله إلى صفوفه.

وساهم محرز في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري أربع مرات أعوام؛ 2019 و2021 و2022 و2023، ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه هذا العام، وكأس الرابطة المحلية ثلاث مرات؛ أعوام 2019 و2020 و2021، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين عامي 2019 و2023.

محرز يرفع كأس دوري أبطال أوروبا

وخاض 236 مباراة مع سيتي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 78 هدفًا وصنع 59.

ودوليًا، توج محرز بطلا لكأس الأمم الإفريقية مع الجزائر عام 2019 في مصر.

وبدأ اللاعب مسيرته الاحترافية مع فريق كامبيه عام 2009، قبل أن ينتقل إلى لوهافر في العام التالي، وثم إلى ليستر في 2014.