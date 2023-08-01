عملية إطلاق نار في "معالي أدوميم": استشهاد المنفذ وإصابة 6 مستوطنين

استشهد شاب مقدسي، اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار نفذها في مستوطنة "معالي أدوميم" شرقي مدينة القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة 6 إسرائيليين من بينهم اثنان بحالة خطيرة.

من موقع العملية في "معالي أدوميم" (أ.ب.)

استشهد الشاب مهند المزارعة (20 عاما) من بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار نفذها في مستوطنة "معالي أدوميم"، أسفرت عن إصابة 5 مستوطنين بجراح متفاوتة.

وأفادت خدمة "نجمة داوود الحمراء" يأن طواقمها الطبية قدمت العلاج لستة مستوطنين أصيبوا في عملية إطلاق النار التي وقعت بالقرب من المجمع التجاري في مستوطنة "معاليه أدوميم".

وقام ضابط في وحدة "حرس الحدود" التابعة لشرطة الاحتلال، بإطلاق النار على المنفذ ما أدى إلى استشهاده؛ وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن الضابط لم يكن في الخدمة وإنما تواجد في المركز التجاري حيث نفذت العملية.

وأكد بيان مقتضب صادر عن مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس، استقباله مصابين بحالة خطيرة (40 و37 عاما) في عملية إطلاق النار في "معالي أدوميم"، بالإضافة إلى إصابة ثالثة بحالة طفيفة.

وقال مستشفى "هداسا هار هتسوفيم" إنه استقبل ثلاثة مصابين (14 عاما و25 عاما و30 عاما)، وجميعهم بحالة متوسطة الخطورة.

ووصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، إلى مكان العملية في "معالي أدوميم".

وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في بيان، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يتلقى التقارير مع وزير الأمن، يوآف غالانت، عن العملية.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن العملية وقعت أمام المركز التجاري داخل مستوطنة "معالي أدوميم"، وعثر في حقيبة المنفذ على ذخيرة ويبدو أنه خطط لهجوم أكبر قبل أن يتمكن شرطي من حرس الحدود إطلاق النار عليه و"تصفيته".

وبحسب إذاعة جيش فإن منفذ العملية استخدم بندقية من طراز "M16"، دون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل، فيما ذكرت الأذاعة أن عناصر من الشرطة ومستوطن أطلقوا النار على المنفذ ما أدى إلى استشهاده.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن الشهيد المزارعة يعمل في مركز مستوطنة "معالي أدوميم" التجاري بموجب تصريح عمل، وأنه استهدف مطعما في المركز التجاري قبل أن يحاول الانسحاب من موقع العملية سيرا على الأقدام.

وبحسب الإذاعة، فإن عملية إطلاق النار وقعت بالتزامن مع جلسة تقييم أمنية عقدها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، برفقة وزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس هيئة أركان الجيش، هرتسي هليفي، في مقر القيادة الوسطى، حيث تلقى في تحديثات منتظمة حول العملية.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، فإن عملية إطلاق نار وقعت في مستوطنة "معاليه أدوميم"، وبلغ عن 3 إصابات بين المتوسطة والخطيرة لإسرائيليين وإصابة طفيفة لرجلين، فيما أطلقت قوات الشرطة النار على فلسطيني المشتبه بتنفيذ العملية.

وذكر المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء" في بيان صدر عنه، أنه في الساعة 15:39، ورد تقرير عن إصابتين بطلقات نارية بالقرب من المركز التجاري في "معاليه أدوميم".

وقدم مسعفو "نجمة داود الحمراء" العلاج الطبي إلى 3 أشخاص في الثلاثينات من العمر، ونقلوا في حالة متوسطة إلى المستشفى لاستكمال العلاج، بيما قدمت الإسعافات الأولية لرجلين وصفت جراحمها بالطفيفة.

وزعم صاحب متجر في المكان، أن منفذ عملية إطلاق النار كان يرتدي بزة صفراء تابعة لبلدة الاحتلال في القدس، وقام بإطلاق النار، فيما قام عناصر من الشرطة وشخص مدني مسلح بإطلاق النار صوبه و"تحييده"، على حد تعبيره.

وتشير تقديرات الأجهزة الأمنية أن منفذ العلمية يحتمل أنه انتحل شخصية حارس أمن، علما أن منفذ العملية يعمل منذ سنوات عامل نظافة داخل المستوطنة، وهو على ما يبدو من سكان العيزرية.

وتعليقا على عملية إطلاق النار، قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، في بيان مقتضب إن "عملية إطلاق النار قرب مجمع معاليه أدوميم الاستيطاني شرق القدس مساء اليوم، رد فلسطيني بطولي على تغول الاحتلال على شعبنا، ولكمة في وجه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير الذي دنس المسجد الأقصى قبل أيام".