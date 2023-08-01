رهط: إصابة خطيرة لطفل من جراء اختناقه بحبة عنب

طفل يبلغ من العمر عاما واحدا من مدينة رهط في النقب يتعرض للاختناق في حبة عنب، الطواقم الطبية تنقله إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، بعد أن نجحوا بإعادة نبضه، إثر وصوله إلى عيادة محلية وهو فاقد للوعي.

أصيب طفل بحالة خطيرة، مساء اليوم، الثلاثاء، من جراء تعرضه للاختناق في حبة عنب، في مدينة رهط في منطقة النقب.

ونقل الطفل الذي يبلغ من العمر عاما واحدا، إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، بعد أن وصل إلى عيادة محلية في رهط وهو فاقد للوعي.

وأجرت الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" عمليات الإنعاش للطفل، حيث استخرجوا حبة العنب من حلقه "بمساعدة معدات طبية متطورة".

ونقل الطفل إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع وهو في حالة خطيرة وقد تم وصله بجهاز التنفس الاصطناعي، وذلك بعد أن بدأ قلبه ينبض مجددًا، بحسب ما أفادت الطواقم الطبية.

وأفاد أحد المسعفين بأنه ""وصلنا إلى عيادة محلية وانضممنا إلى طبيب كان يجري عملية إنعاش لطفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا قيل لنا أنه اختنق بسبب حبة عنب وفقد وعيه".

وأضاف "شرعنا على الفور في إجراء الإنعاش وتقديم العلاجات اللازمة، والتي تم خلالها بمساعدة المعدات الطبية المتطورة استخراج حبة العنب من حلق الطفل الصغير".

وختم بالقول: "عندما بدأ قلبه ينبض مرة أخرى، نقلناه إلى المستشفى".