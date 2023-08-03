إصابة بجريمة إطلاق نار قرب شفاعمرو

هرعت قوات من الشرطة إلى موقع الجريمة، وأغلقت الموقع والمفرق أمام حركة السير، وشرعت بجمع الأدلة والبيانات من موقع الجريمة، وفتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

أصيب شاب من مدينة طمرة في العشرينيات من عمره بجراح متفاوتة، وذلك جراء جريمة إطلاق نار نفذت صباح اليوم الخميس، بالقرب من مدينة شفاعمرو.

وتلقى مركز الزهراوي الطبي بلاغا عن جريح عند مفرق نعمة قرب شفاعمرو، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وقدم إسعافات أولية لمصاب بإطلاق نار، ونقله على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج، علما أن المصاب بحالة مستقرة، حيث وصفت حالته بين المتوسطة والخطيرة.

وهرعت قوات من الشرطة إلى موقع الجريمة، وأغلقت الموقع والمفرق أمام حركة السير، وشرعت بجمع الأدلة والبيانات من موقع الجريمة، وفتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

ويستدل من المعلومات الأولية، أن مجهولين قاموا بإطلاق النار صوب مركبة عندما كانت تسافر عند مفرق نعمة المحاذي لمدينة شفاعمرو، وهربوا من المكان.

وفي ساعات متأخرة من الليل، قتل الشاب فلسطين مطر، في الأربعينيات من عمره، في جريمة إطلاق نار في بلدة نحف بمنطقة الشاغور، فيما أصيب 3 أشخاص في دير حنا وآخر في كفر كنا في جريمتي إطلاق نار منفصلتين.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، إلى 129 قتيلا، وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة مقارنة مع سنوات سابقة.