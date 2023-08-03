مصرع سائق دراجة نارية قرب أسدود

أسفر حادث طرق وقع بين سيارة ودراجة نارية بالقرب من مدينة أسدود (أشدود) ، صباح اليوم، عن مصرع سائق الدراجة النارية.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

لقي سائق دراجة نارية (30 عاما) مصرعه في حادث طرق على شارع 4 بالقرب من مدينة أسدود (أشدود) صباح اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة (لخيش) تلقى، الساعة 08:50، بلاا حول سائق دراجة نارية صدمته سيارة على شارع 4 بالقرب من مفرق أشدود، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية وأجرى عمليات إنعاش لسائق الدراجة النارية (30 عاما)، واضطر لإقرار وفاته متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

225 شخصا، بينهم 58 عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 225 شخصا، بينهم 58 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

وفي سياق متصل، يستدل من تقرير جديد أصدرته جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر)، حديثا، أن السائقين الشباب ممن دون سن الرابعة والعشرين من المجتمع العربي هم الأكثر ارتكابا لحوادث الطرق القاتلة.

وتبين من التقرير أنه خلال الأعوام 2013 - 2022 شهدت شوارع البلاد نحو 25 ألف حادث طرق تسبب في وقوعها سائقون شبان عرب.

ودعت الجمعية وزارة المواصلات إلى إقرار "الخطة القطرية للأمان على الطرق" وإنقاذ حياة البشر خصوصا السائقين من فئة الشباب.