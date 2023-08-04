استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

استُشهد الشاب محمود أبو سعن (18 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس، شرق طولكرم، فجر اليوم الجمعة. واندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعات من المسلحين والقوات المقتحمة.

استُشهد شاب من مخيم نور شمس، شرق طولكرم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن "الشهيد هو الشاب محمود أبو سعن (18 عاما)، أصيب برصاصة في رأسه أطلقها جنود الاحتلال عليه من مسافة صفر، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وأعلن الأطباء هناك استشهاده متأثرا بجروحه".

وأكدت مصادر فلسطينية أن الشهيد أبو سعن كان من الناجحين في الثانوية العامة هذا العام.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم في الضفة الغربية، واندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعات من المسلحين والقوات المقتحمة.

ونشرت قوات الاحتلال قناصة في عدة بنايات خلال اقتحام مخيم طولكرم.

طولكرم، فجر اليوم

وسمع دوي انفجارات متتالية من جراء استهداف قوات الاحتلال بالعبوات المتفجرة في مخيم طولكرم.

وتواصلت الاشتباكات المسلحة العنيفة بين فلسطينيـين وقوات الاحتلال في حارة البلاونة بمخيم طولكرم.

وأكدت المصادر انسحاب كامل لقوات الاحتلال من مخيم طولكرم، بعد اشتباكات ومواجهات عنيفة.

وفي سياق متصل، شهدت بلدات ومخيمات فلسطينية في الضفة الغربية اقتحامات ومواجهات بين شبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال، فجر اليوم.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود ضراغمة خلال اقتحام بلدة العيزرية، شرق مدينة القدس المحتلة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك مخيم العروب، شمال الخليل، واعتقلت الشاب آدم هشام طافش عقب اقتحام منزله في مخيم العروب.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال قرية كفر اللبد، شرق مدينة طولكرم. ولوحظت تحركات لقوات الاحتلال في محيط بلدة جبع، جنوب جنين.

ووفقا لمصادر فلسطينية استهدف مسلحون دورية لقوات الاحتلال على شارع نابلس بصليات من الرصاص.