اعتقال مستوطنيْن إثر استشهاد قصي معطان في برقة بالرصاص

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستوطنين إثر قتل الشهيد قصي معطان في برقة، وأوقفت 5 آخرين للتحقيق معهم إثر الهجوم الذي نُفذ على قرية برقة، علما أن المستوطنين عادة ما يأخذون حماية من جنود الاحتلال خلال اقتحاماتهم للقرى الفلسطينية...

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، مستوطنيْن إثر الاشتباه بهما في قتل الشهيد قصي معطان في برقة في إطلاق نار، يوم أمس الجمعة.

ويُذكر أن أحد المستوطنين المعتقلين كان مسؤولا في الحكومة الإسرائيلية، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11".

وأوقف الاحتلال 5 مستوطنين آخرين للتحقيق معهم، إثر اقتحامهم قرية برقية بالقرب من رام الله.

وتزعم الشرطة الإسرائيلية أنها فتحت تحقيقا بمشاركة جهاز الأمن العام "الشاباك"، وتحدثت مصادر في أجهزة أمن الاحتلال لـ"واينت" أن "الحدث يهدد أمن (مستوطني) الضفة الغربية، وبالجيش يستعدون لسيناريوهات عمليات انتقامية".

ويُذكر أنه تم تسجيل إصابات أخرى إثر الهجوم الذي نفذه المستوطنون على قرية برقة شرقي مدينة رام الله بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الشاب قصي جمال معطان (19 عاما) استشهد برصاص المستوطنين الحي في قرية برقة.

وكان قد زعم جيش الاحتلال في بيان يوم أمس الجمعة أن "مواجهات عنيفة وقعت بين مواطنين إسرائيليين وفلسطينيين في قرية برقة، وخلال المواجهات أطلق الإسرائيليون النار على الفلسطينيين ما أسفر عن مقتل (استشهاد) فلسطيني، فيما أفيد بوقوع إصابات بين الإسرائيليين من جراء تعرضهم لإلقاء حجارة".