إصابات بينها حرجة إثر انفجار نتَج عن "تفاعل مواد كيميائية" في ميناء درينجة في تركيا

في حين ذكر رئيس بلدية درينجة، أن "أسباب الانفجار مجهولة، ونعتقد أنه ناجم عن ضغط غاز لكنه كان انفجارا عنيفا"، لفتت وسائل إعلام تركية، إلى أن "انفجار ميناء درينجة، ناتج عن تفاعل مواد كيميائية".

أُصيب 12 شخصا على الأقلّ بجراح متفاوتة الخطورة، إثر انفجار نتَج عن "تفاعل مواد كيميائية" في ميناء درينجة في تركيا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تركية.

وأفاد محافظ كوجالي، سدّار ياووز، بإصابة "10 أشخاص، حالة أحدهم حرجة جراء انفجار في مخازن للغلال بميناء درينجة في" الولاية، شرقي إسطنبول. كما أكد إخلاء جميع العاملين من الموقع.

وفي تصريح للصحافيين، قال ياووز إن التقييمات الأولية تشير إلى أن سبب الانفجار ناجم عن انفجار غباري.

ووقع الانفجار عند الساعة 14:40 "في صوامع قمح، تابعة لميناء مؤسسة المحاصيل الزراعية، وسط تصاعد أعمدة دخان وغبار"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

فيديو آخر يوثّق أولى اللحظات بعيد الانفجار في #تركيا.



التفاصيل والتطورات: https://t.co/HtQPybwp7l pic.twitter.com/VAP6vy2Med — موقع عرب 48 (@arab48website) August 7, 2023

من جانبه، أكّد رئيس بلدية كوجالي لوسائل إعلام تركية، "ارتفاع عدد الجرحى جراء الحريق لاثني عشر، اثنان منهم بحالة حرجة".

وفي حين ذكر رئيس بلدية درينجة، أن "أسباب الانفجار مجهولة، ونعتقد أنه ناجم عن ضغط غاز لكنه كان انفجارا عنيفا"، لفتت وسائل إعلام تركية، إلى أن "انفجار ميناء درينجة، ناتج عن تفاعل مواد كيميائية".

وتوجّهت فرق إطفاء وصحة وشرطة إلى منطقة الانفجار في الميناء.

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