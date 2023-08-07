إسرائيل تضم الغزيين الأميركيين لتجربة الإعفاء من التأشيرة بحلول 15 أيلول

قال مسؤول إسرائيلي إن سلطات الاحتلال تعتزم تسهيل سفر الفلسطينيين الأميركيين من قطاع غزة المحاصر بحلول 15 أيلول/ سبتمبر، في إطار الاستعدادات التي ستمكّن الإسرائيليين من دخول الولايات المتحدة بدون تأشيرات.

أكد مسؤول إسرائيلي، اليوم الإثنين، أن برنامج الإعفاء التجريبي من التأشيرة مع أميركا، سيشمل سكان غزة الذين يحملون الجنسية الأميركية، بدءا من 15 أيلول/ سبتمبر المقبل، في إطار الاستعدادات التي ستمكّن الإسرائيليين دخول برنامج الإعفاء من التأشيرة لدخول الولايات المتحدة.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" اليوم، الإثنين، عن الموظف الرفيع في سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، غيل برينغر؛ وأوضح المسؤول المهام الخاصة في سلطة السكان والهجرة، إن "هذا الإجراء من شأنه أن يجعل الشروط المفروضة على الأميركيين في غزة مماثلة لتلك المفروضة على الأميركيين من الضفة الغربية".

وقال إن ذلك يأتي في إطار الفترة التجريبية التي بدأت في 20 تموز/ يوليوـ وكان وفد أميركي قد وصل إلى إسرائيل، الأسبوع الماضي، لمراقبة سير البرنامج التجريبي على الحواجز والمعابر الإسرائيلية، لتقييم الأوضاع بالنسبة للفلسطينيين الذي يحملون الجنسية الأميركية.

وكانت التقارير الإسرائيلية قد أشارت إلى أن المرحلة الأخيرة من البرنامج التجريبي للإعفاء من تأشيرة الدخول إلى إسرائيل، ستبدأ نهاية الشهر الجاري، وستشمل الفلسطينيين الأميركيين من قطاع غزة.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية وفي مقدمتها الشاباك تعتبر هذه المرحلة، أكثر المراحل تعقيدا، علما بأن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن هناك ما بين 500 إلى 600 فلسطيني يحملون الجنسية الأميركية يعيشون في قطاع غزة.

والخميس الماضي، أشارت تقارير إسرائيلية إلى "تقدم" في المساعي الرامية لدخول إسرائيل إلى برنامج الإعفاء التأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في ظل "نجاح" المرحلة الأولى من برنامج تجريبي لدخول الفلسطينيين الذي يحملون الجنسية الأميركية إلى إسرائيل عبر المطار والمعابر الحدودية..

ونقلت ("كان 11")، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أنهم "ينظرون بشكل إيجابي إلى سير البرنامج التجريبي الذي يسمح بدخول الفلسطينيين الأميركيين"، وهو أحد الشروط الرئيسية التي حددتها الإدارة الأمريكية من أجل إدراج إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة.

وبحسب البيانات الخاصة بالدخول إلى إسرائيل التي أوردتها "كان 11"، حصل أكثر من 6,800 فلسطيني أميركي على تصريح لدخول إسرائيل خلال الفترة التجريبية التي انطلقت في 20 تموز/ يوليو الماضي؛ ومنذ بدء تطبيق البرنامج التجريبي وحتى منتصف الأسبوع الجاري وافقت السلطات الإسرائيلي على إصدار 6,794 تصريح دخول.