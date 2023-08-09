هزّة أرضيّة بقوة 4.4 درجات تضرب ملاطية في تركيا

وقع الزلزال الذي بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر، على عمق 12.1 كيلومترا، بولاية ملاطية، جنوبيّ تركيا.

ضربت هزّة أرضية بقوة 4.4 درجات، اليوم الأربعاء، ولاية ملاطية، جنوبي تركيا.

وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في موقعها الإلكتروني، أن مركز الزلزال قضاء "يشيل يورت".

وأضافت أن الزلزال الذي بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر، وقع على عمق 12.1 كيلومترا.

وضرب زلزالان بقوة 4.3 درجات، الخميس الماضي، شرقي وغربي تركيا، بفارق ساعات قليلة.

وذكر بيان صدر حينها عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، أن زلزالا بقوة 4.3 درجات وقع الساعة 05.18 على مسافة 224.61 كم عن شاطئ منطقة "داتشا" على البحر المتوسط بولاية موغلا، على عمق 6.94 كم.

كما ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات ولاية ملاطية شرق تركيا، عند الساعة 07.56.

وذكر بيان منفصل صدر عن "آفاد"، أن الزلزال وقع على عمق 7 كم في منطقة "بوتورتغا"، دون أنباء عن وقوع خسائر.

وضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، أمس الثلاثاء، وادي عربة جنوب البحر الميت، وهي المرة الرابعة التي تسجل بها هزة أرضية في المنطقة بغضون الأسبوع الأخير.

وأوضح مركز رصد الزلازل الفلسطيني في جامعة النجاح، أن هزة أرضية خفيفة ضربت منطقة وادي عربة ومنطقة البحر الميت في حدود الساعة (08:28)، حسب التوقيت المحلي لمدنية القدس، على عمق 13 كم في باطن الأرض. وأشار إلى أن الهزة وقعت على خط عرض 30.57 شمالا وخط طول 35.15 شرقا، موضحا أن هذا النشاط الزلزالي يعتبر نشاطا طبيعيا لهذه المنطقة.

وفي الأسبوع الماضي، ضربت 3 زلازل تراوحت قوتها بين 1.9 إلى 3.2 درجات على سلم ريختر، منطقة البحر الميت، دون أن يبلغ عن أضرار.

ومنذ مطلع العام الحالي، ضربت عدة هزات أرضية المنطقة والبلاد، تراوحت قوتها ما بين 3 إلى 4.2 درجات على مقياس ريختر، وذلك في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية وكان بقوة 7.8 درجات وخلف عشرات آلاف القتلى.

ووفقا لقسم الزلازل التابع للمعهد الجيولوجي الإسرائيلي، فإن تم تسجيل 8 هزات أرضية في البلاد منذ مطلع العام الحالي حتى أيار/ مايو الماضي، وذلك عدا عن الهزات الارتدادية، التي وقعت عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية.

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